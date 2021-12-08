Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 30,7698 грн. за евро (+0,0421 грн.). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7277 грн/евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс евро вырос после понижения накануне.

Скриншот bank.gov.ua Межбанк На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,72 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,70 гривен за евро.