Синоптики предупреждают о гололеде, налипании мокрого снега в северных, Винницкой, Черкасской областях. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает ГСЧС.

Кроме того, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 8 декабря в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.