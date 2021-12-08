Из-за гололеда в Киеве сегодня, 8 декабря, произошло уже больше дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции в Киеве. Сообщается, что по состоянию на 16.00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о ДТП. Причем гололедица ожидается и завтра, 9 декабря. Чтобы избежать опасных ситуаций и травматизма водителям рекомендуется: соблюдать скоростной режим и безопасной дистанции отказаться от рискованных маневров на дорогах снижать скорость до минимума у пешеходных переходов Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева возле Офиса президента дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу. Также из-за гололеда в столице сегодня был сбой в работе общественного транспорта.