В обнародованном Министерством экономики консенсус-прогнозе обнародованы данные о росте тарифов на коммунальные услуги.

В ведомстве подчеркивают, это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые могут не осуществиться: «К примеру, прогнозы специалистов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства».

«Ожидаем, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду 11%, на электроэнергию 0%, на газ 13%. Допустимый коридор ±3%», — говорится в сообщении министерства.

Физлица-предприниматели могут получить так называемые карантинные 8 тысяч гривен. Речь идет о тех, кто весной подавал заявку, но допустил ошибся с банковскими реквизитами. Получить деньги можно через электронный сервис государственных услуг «Дія».

Украина — страна с самым дешевым интернетом в мире, но вскоре ситуация может измениться. Эксперты прогнозируют новое подорожание тарифов.

В период с сентября 2021 до сентября 2022 года потребительская корзина вырастет в цене на 22-25%.



