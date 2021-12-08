За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 дорожно-транспортных происшествий — это на 14% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. При этом количество аварий с пострадавшими уменьшилось на 6%, а с погибшими — на 9%.

Об этом сообщает Опендатабот.

Аналитики отмечают, что установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий. К примеру, в Киеве и Киевской области было размещено наибольшее количество камер, однако с января по октябрь 2021 количество ДТП возросло на 19%, 51 556 — против 43 303 случаев за аналогичный период прошлого года. В общей сложности треть от общего количества аварий приходится на этот регион. При этом в регионе значительно уменьшилось количество ДТП с погибшими — на 16%.

Наибольший всплеск аварийности фиксируют в Ивано-Франковской и Николаевской областях. В обоих регионах количество ДТП увеличилось на 24%.

Количество ДТП с пострадавшими в большинстве областей Украины уменьшилось.

Лучшая динамика наблюдается в Одесской и Волынской областях. В Одесской области количество таких случаев сократилось на 21%, а в Волынской — на 20%. В Киеве и Киевской области количество аварий с пострадавшими сократилось на 8% (3 122 случая против 3 381).

Худшая динамика по ДТП с пострадавшими зафиксирована в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Общее количество подобных случаев выросло на 21% и 20% соответственно.

Количество ДТП с погибшими за 10 месяцев текущего года уменьшилось на 9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Лучшая динамика наблюдается в Запорожской (-27%), Киевской (-21%) и Одесской (-21%) областях. Хуже всех отличились Тернопольская (+31%) и Черновицкая области (+26%).

Накануне в Черниговской области произошло жуткое ДТП со множеством погибших. Столкнулись фура и маршрутка с пассажирами.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина говорил ранее, что одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия. Василина также говорил, что учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.