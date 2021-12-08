Акции China Evergrande Group достигли рекордно низкого уровня в среду, 8 декабря. Пропущенный срок выплаты долга подверг девелоперу риску стать крупнейшим неплательщиком в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Неспособность Evergrande выплатить 82,5 миллионов долларов процентных выплат по долларовым облигациям 6 ноября может вызвать перекрестный дефолт по международным облигациям на сумму примерно 19 миллиардов долларов, что может иметь последствия для экономики Китая и не только. Хотя 30-дневный льготный период закончился, Evergrande не объявила о том, объявлен ли по облигациям формальный дефолт. Evergrande ранее являлся ведущим девелопером Китая, реализовав более 1300 проектов в сфере недвижимости. Имея обязательство в размере 300 миллиардов долларов, он сейчас находится в эпицентре кризиса в Китае в этом году, разорившего почти дюжину более мелких фирм. Напомним, китайский девелопер Evergrande 12 октября пропустил третий раунд выплат по облигациям через три недели. Это усилило опасения рынка по поводу заражения других застройщиков.