Новый Год надвигается, а значит, пора подумать о укладке на праздничную вечеринку! Стилисты всего мира предлагают по такому поводу испытать новый тренд – локоны ангела. С такими волосами уже ходят голливудские знаменитости, инфлюэнсеры и просто девушки, которые любят быть в тренде. Что такое локоны ангела? Технически, это ухоженные, любой длины и цвета, волосы, спадающие плавными волнами, только их еще украшают тонкими прядями-блестками. vogue.fr рассказывает, как перенять этот тренд.

Волосы ангела – идеально на Новый Год (фото: vogue.fr) Заплетенные в косу, хвост, спрятанные в пучок, волосы ангела – настоящее украшение, идеально вписывающееся в празднично-декабрьский вайб. Делаем укладку локоны ангела: пошаговая инструкция Чтобы сделать такую укладку, не нужно вызвать фей или русалок, за чудо здесь отвечают абсолютно земные вещи – ультратонкие нити-блестки. Такие можно заказать у своего стилиста по волосам или, что проще, найти нити-блестки в Интернете. Подготовьте волосы: помойте, нанесите свой защитный от высоких температур средство, высушите круглой щеткой. По желанию, с помощью выравнивателя для волос, сделайте большие локоны, но укладка может быть любой, которая вам больше нравится. Далее, опрокидывая прядки, одну за другой, закрепите у корней волосы тонкие блестящие, заранее подготовленные, нити. Для этого просто согните нить-блестку, чтобы получилась петля, и пропустите через нее два-три волоса. Готово! Нить затрагивается за корень и остается на месте в течение дня. Плюс такой укладки: нити-блестки подходят для любой текстуры волос.

Нити придают волосам ореол свечения, отсюда название – волосы ангела (фото: instagram.com/ktheestylist)

Цвет нити – по желанию (фото :instagram.com/arlynbeautybar) Ранее стилист показала модную обувь на плоской подошве на зиму 2021-2022.