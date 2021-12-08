Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 странах. Всемирная организация здравоохранения считает, что это число будет только расти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВОЗ. "Вариант "Омикрон" уже зарегистрирован в 57 странах, и мы ожидаем, что это число продолжит расти. Некоторые особенности "Омикрона", включая его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать серьезное влияние на пандемию COVID-19" , – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус. По его словам, пока сложно предсказать, каким будет это влияние. "Сейчас мы начинаем видеть последовательную картину быстрого увеличения передачи, хотя сейчас точные темпы увеличения по сравнению с другими вариантами по-прежнему трудно определить количественно", — добавил он. Напомним, ранее компания Pfizer заявила, что штамм "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины, предположительно, двух уже недостаточно. Ожидается, что штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе уже в январе.