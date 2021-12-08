В среду, 8 декабря, парламент Швейцарии избрал министра иностранных дел Игнацио Кассиса новым президентом страны. Он сменит в должности Ги Пармелена 1 января 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Его назначение было в большей степени формальностью, потому что в прошлом году он был избран вице-президентом. Президентство в Швейцарии ежегодно спасается между семью членами исполнительного Федерального совета, а президент является первым среди равных. Иньяцио Кассис – по образованию врач, входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом медицинской ассоциации Швейцарии. Возглавил МИД страны в 2017 году. В Швейцарии президент избирается сроком на один год из членов Федерального совета. Он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет. При этом президент не имеет права переизбирать на второй срок.