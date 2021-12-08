Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса. Оно изготовлено на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. Регистрацию препарата, производимого в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tensheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Отмечают, что первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности. Средство применяют для лечения короновиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет. Напомним, Великобритания запускает пилотный проект на национальном уровне по испытанию таблеток от коронавируса. Их будут выдавать больным.