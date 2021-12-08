В Черниговской области объявлен трехдневный траур по погибшим в ДТП маршрутки и грузовика. В один момент оборвались жизнь 13 человек. Еще 7 человек пострадали.

Среди погибших жители городов Борзна и Мена, а также близлежащих сел.

«Обозреватель» пишет о смерти молодой пары Виктории Гурин и Ярослава Веремиенко. Обоим было по 23 года, девушка была из Мены, а парень – из Борзны. В то утро они ехали в Чернигов.

Ярослав увлекался спортом, любил спортивные автомобили. Недавно парень закончил магистратуру, рассказала его знакомая. Вместе с Викторией он несколько месяцев поработал в Польше и вернулся домой. Пара уже задумывалась о свадьбе. В отношениях они состояли четыре года.

«Ярослав был единственным ребенком в семье. Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама… Он был очень спокойным и хорошим, никому в жизни не причинил зла», – говорит знакомая.

О Виктории тоже отзываются исключительно хорошо. Ее помнят как спокойную и дружелюбную девушку, которая всегда была готова помочь.

Информация о гибели 40-летнего Андрея Тарасенко из села Прачи ложная, а вот его жена в больнице. Путаница произошла, потому что среди вещей пострадавших был его паспорт.

По словам старосты села Натальи Хоменко, в то трагическое утро отец четверых детей вместе с женой должны были ехать в больницу: «Жена еще и его паспорт взяла. Но он не поехал и остался дома. А вот Наталья сильно пострадала, она сейчас находится в больнице».

Трагедия также унесла жизни 19-летней Юлии и ее 49-летней мамы Нины Ткаченко, которая работала преподавателем английского языка в лицее.

Скончалась также 54-летняя жительница села Великая Дочь Наталия Матяш.

Водитель маршрутки – 47-летний Александр Мартыненко – тоже погиб после столкновения с фурой. Он лишь в прошлом месяце вместе с женой отметили годовщину свадьбы. У мужчины осталось двое детей.

Александр был опытным водителем, последние четыре года трудился в компании местного перевозчика Калганова.

Напомним, авария произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. По последним данным, погибли 13 человек, 7 находятся в больницах Чернигова — они в тяжелом и среднем состоянии.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина говорил ранее, что одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия. Василина также говорил, что учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Полиция задержала водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.