Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина мужчину, который находился в центре Львова без документов, которые могли удостоверить его личность. Его оштрафовали на 17 000 гривен.

Как пишет ZAXID.NET, штрафа можно было бы избежать, если бы мужчина демонстративно не отказался бы надевать маску.

Дело в том, что в полицию на его действия пожаловался продавец одного из местных магазинов. В итоге на мужчину составили административный протокол за отсутствие маски и документов.

Согласно постановлению правительства людям в желтой или красной карантинной зоне запрещено находиться на улице без документов. 3 ноября, когда на мужчину составили протокол, Львовская область находилась в красной карантинной зоне.

Исследовав материалы дела, судья Людмила Фролова признала Павла Василишина виновным в нарушении карантина и оштрафовала на 17 тыс. грн. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Кабинет Министров ужесточил карантинные правила. В первую очередь, это коснется невакцинированных граждан.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.