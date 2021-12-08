Физлица-предприниматели могут получить так называемые карантинные 8 тысяч гривен.

Как сообщает Министерство социальной политики, речь идет о тех, кто весной подавал заявку, но допустил ошибся с банковскими реквизитами. Получить деньги можно через электронный сервис государственных услуг «Дія».

«После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8 тыс. грн застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через «Дію». Указав правильные реквизиты банковского счета для выплаты этих денег», – объяснило механизм получения помощи Минсоцполитики.

На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Этим уже пользуются мошенники, которые пытаются выманить номера банковских карт. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий.