Украинцы Алексей Середа и Данила Аванесов заняли первое место на чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина среди юниоров. Еще одну золотую медаль в копилку украинской сборной принесла 16-летняя Ксения Байло из Николаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины. "Алексей Середа и Данила Аванесов выиграли "золото" в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров", — говорится в сообщении НОК. Кроме того, Ксения Байло стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду из 3-метрового трамплина в возрастной группе. По итогам сегодняшнего дня мирового первенства в Копилке юношеской сборной по прыжкам в воду 8 медалей.

Фото: юные украинцы завоевали два "золота" на чемпионате мира по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving/) Напомним, со 2 по 9 декабря в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" проходит XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду. Отметим, Алексей Середа ранее завоевал две медали на чемпионате – "золото" на 10-метровой вышке и "серебро" по прыжкам с 3-метрового трамплина. Как сообщало РБК-Украина, 4 декабря Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду в соревнованиях на 10-метровом трамплине.