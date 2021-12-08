Из Международного аэропорта «Борисполь» вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом «СИЧ-2-30» на борту. В январе компания Илона Маска запустит его в космос.

Подробности сообщает пресс-служба аэропорт.

Напомним, спутник разработан и изготовлен ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля».

Сотрудники аэропорта оформили и доставили груз под борт самолета.

Самолет вылетел из «Борисполя» в Будапешт. 12 декабря спутник должен быть доставлен в Международный аэропорт Майами. После таможенного оформления он отправится в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли намечен на 10 января 2022 года.

Спутник «Сич 2-30 является модификацией другого спутника «Сич 2», который проработал на солнечно-синхронной орбите с августа 2011 по декабрь 2012, а затем в результате отказа батареи химической подсистемы энергообеспечения был потерян. Аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.