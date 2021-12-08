Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

В комментарии Reuters он заявил, что разговор позволил начать «сдерживание и деэскалацию»: «Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров».

Он также поприветствовал попытки США «усадить Россию за стол переговоров».

Он подчеркнул, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию со стороны Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. В ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

У президента России Владимира Путина считают, что снять напряженность в Донбассе можно только гарантией отказом Украины от силового сценария. Москва настаивает на соответствующих гарантиях.