В Харькове 36-летняя женщина задушила 2-летнего ребенка, а после этого выпрыгнула из окна на 4 этаже. Женщина осталась жива и сейчас находится в реанимации под наркозом. Соседи говорят, что это была образцовая семья.

Об этом пишет «Суспільне».

«Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!» — сказала соседка из квартиры этажом ниже.

Мальчик ходил в детсад.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан., никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.

В сети есть информация о том, что мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, но эта информация пока официально не подтверждена.

Как сообщалось ранее, в Луцке покончила с собой 52-летняя местная жительница, у которой 28 октября умерла дочь. Восьмилетняя девочка скончалась из-за отравления, причиной стали каштаны, которые приготовила мама.

В Кривом Роге семейная пара пенсионеров свела счеты с жизнью и выпрыгнула из окна, держась за руки. Они оставили предсмертную записку.