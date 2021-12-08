Карпаты засыпает снегом, местами высота снежного покрова уже составляет 95 сантиметров.

Подробности сообщаются на странице в Facebook «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

По данным снеголавинных станций в 8 утра:

на склонах горы Пожижевская высота снежного покрова составляет 45-95 см, снег свежий, слабо закрепленный. Температура воздуха: -7,6°С, штиль, облачно.

на Плае температура воздуха: -7,6°С, ветер: северный 2-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 43-89 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

на Драгобрате температура воздуха -6,6°С. Высота снежного покрова составляет 76 см.

Фото: Сергей Мальчевский

Напомним, синоптики предупредили, что в горах есть угроза схода лавин.