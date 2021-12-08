Правоохранители пришли с обысками в "Киевавтодор". Корпорацию подозревают в завладении бюджетными корзинами, выделенными на закупку уборочных машин. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. Согласно данным следствия, в 2020 году "Киевавтодор" заключил договор на закупку и поставку 12 уборочных машин. Общая сумма договора составила 32 млн. грн., то есть 2,6 млн. грн. за единицу. В то же время, транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу, что может свидетельствовать о хищении средств городского бюджета.

"08 декабря 2021 года на основании определений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства начаты обыски с целью изыскания и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения ", – пишет прессслужба.

Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины, лицам, причастным к хищению средств, грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Фото: в "Киевавтодор" пришли с обысками (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)