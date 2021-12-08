Сотрудники ГСЧС проверили состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве. Проверку проводили в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС проверили: техническое состояние укрытий; наличие указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц; соответствие расположения укрытий с картой Google;

Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (facebook.com/DSNSKyiv)

"При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание уделили проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отоплению, системам связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям, а также ряду других важно-необходимым аспектам, обеспечивающим нормальные условия жизнедеятельности населения", — пишет пресс-служба.

Сегодня в Киеве насчитывается 514 защитных сооружений и более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия.

Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (facebook.com/DSNSKyiv)