В России заговорили об участии США в нормандском формате урегулирования ситуации на востоке Украины. В частности, исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что Германия и Франция вряд ли будут против.

Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата за счет США. Он отметил, что во времена президентства Барака Обамы были переговорные каналы с американской стороной:

«Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри нормандского формата, то ли извне, но всегда признается значение позиции США во «внутриукраинском регулировании», это никто из профессионалов отрицать не может».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что разговор позволил начать «сдерживание и деэскалацию»: «Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров».

У президента России Владимира Путина считают, что снять напряженность в Донбассе можно только гарантией отказом Украины от силового сценария. Москва настаивает на соответствующих гарантиях.