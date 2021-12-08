В Украине зафиксирован 9371 новый случай COVID-19. Заболело 809 детей и 175 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 2998 человек, умерли — 450.

Напомним, Украина с 3 декабря запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, а также тех, кто находился на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Штамм коронавируса «Омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от простуды вируса. По данным исследователей, простудный вирус находится в тех же инфицированных клеточках.