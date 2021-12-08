Бывший исполнительный директор компании BioNTech Угур Шахин рассказал, какой интервал должен быть между второй и третьей дозами вакцины Pfizer, чтобы обеспечить лучшую защиту от штамма "Омикрон". По его словам, очевидно, что вакцинация должна быть трехдозовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Шахин заявил журналистам, что интервал между второй и третьей дозами может быть сокращен как минимум до трех месяцев. Это поможет обеспечить защиту от вируса в зимний сезон. Он также добавил, что новые данные вызовут дискуссию о продвижении третьей вакцины, которая сейчас доступна. "Мы считаем, что это верный путь. Совершенно очевидно, что наша вакцина от варианта "Омикрон" должна быть трехдозовой", — подчеркнул Шахин. Напомним, американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее германский партнер BioNTech отмечают, что продолжают работать над разработкой вакцины от нового штамма "Омикрон". Поставка препарата может начаться в марте 2022 года.