Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. Детали он обещает раскрыть после беседы с американским президентом.

Такое заявление он сделал в ходе совместного выступления с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

«Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ», — заявил Зеленский в ходе брифинга.

Он также добавил, что детали разговора он намерен прокомментировать после беседы с Байденом. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время предложила американская сторона:

«Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства».

В России заговорили об участии США в нормандском формате урегулирования ситуации на востоке Украины. В частности, исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что Германия и Франция вряд ли будут против.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что разговор позволил начать «сдерживание и деэскалацию»: «Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров».