США могут давить на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. Речь идет о контроле здравоохранения, полиции и школ.

Об этом говорится в материале Associated Press.

По данным агентства, «задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять некоторые решения на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает Путину».

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины, который сейчас контролируются сепаратистами, которых поддерживает Россия», — говорится в сообщении.

Речь идет о разрешении региону Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается. Накануне в сети появились кадры передислокации ЗРК «Бук» в Воронеж.

Как сообщалось ранее, НАТО не будет посылать своих солдат воевать за Украину – но НАТО пришлет оружие, чтобы украинская армия смогла пополнять запасы в критических сферах – боеприпасы для орудий и минометов, противотанковые ракетные комплексы, и по всей вероятности – системы ПВО и РЭБ.