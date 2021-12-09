В России заявили о том, что украинский корабль «Донбасс» ВМС движется в сторону Керченского пролива. Федеральная служба безопасности якобы потребовала изменить курс и экипаж повиновался.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что корабль «Донбасс» находится на расстоянии 33 километров от пролива: «Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания».

При это, согласно данным той же ФСБ: «Донбасс» в 09:12 вышел из порта Мариуполь и отправился в направлении пролива — заявок на прохождение порта Керчь-Еникальского канала со стороны Украины — подано не было. В 13:45 корабль береговой охраны Пограничной службы России получил сообщение от «Донбасса» о том, что он не планирует следовать через Керченский пролив.

Недавно российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщили, что корабль лег на обратный курс.

Ситуацию РБК-Украина прокомментировал министр обороны Алексей Резников. Он назвал это очередным российский информационным вбросом.

«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», — отметил Резник.

Также министр отметил, что Азовское море есть акваторией общего пользования, в связи с чем украинские корабли имеют полное право находиться там.

«В целом же — Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — добавил Резников.

