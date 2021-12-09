Курс доллара на межбанке в продаже 9 декабря 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 – 27,0700 грн/доллар, евро 30,5719 – 30,5945 грн/евро, российский рубль 0,3675-0,3682 грн/рубль. Напомним, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 – 27,1850 грн/доллар, евро 30,7073 – 30,7299 грн/евро, российский рубль 0,3685 – 0,3689 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара падает третий день после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.