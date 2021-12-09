Александр Лукашенко назвал планы Польши построить стену на границе с Беларусью глупой затеей. При этом он заявил, что Польше строительство стены обойдется в 1 млрд. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул первого. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительных полос и стен на границах! Теперь что, они хотят огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, дурацкая затея", — заявил Лукашенко. Он также добавил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили стену, однако это не способствует сдерживанию беженцев: "Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?",- заявил Лукашенко. При этом он напомнил о планах Соединенных Штатов оградить от Мексики стеной. "Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся на этот счет. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет", — добавил он. Напомним, ранее в Польше был одобрен план строительства стены на границе с Беларусью.