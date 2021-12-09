В четверг, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Прицепыловки оккупационные войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем. Недалеко от Южного русские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. "В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения . Воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых — средней тяжести", — говорится в сообщении. Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы. Напомним, за минувшие сутки, 8 декабря, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.