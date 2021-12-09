Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной рады и главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАПК Александра Новикова. "Декларацию Шуляка проверили и признаков правонарушений не нашли", — сообщил он. Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк. Как сообщалось, глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн грн неуказанному лицу. На должность главы партии "Слуга народа" Шуляк был избран 15 ноября.