Штамм коронавируса Омикрон очень быстро распространяется по миру. К настоящему моменту ученые и медики еще выясняют, насколько этот штамм опаснее других вариантов коронавируса. В Центре контроля и профилактики заболеваний США назвали симптомы штамма Омикрон, при которых нужно обратиться за помощью как можно скорее. Медики отмечают, что общие симптомы штамма Омикрон не сильно отличаются от предыдущих версий коронавируса. Единственное отличие – он очень заразен и быстрее распространяется. Вакцинированные могут заразиться этим штаммом и передавать его другим людям, даже если у них нет симптомов ухудшения самочувствия или признаки незначительные. Они призывают более внимательно относиться ко всем изменениям самочувствия и назвали пять симптомов, требующих немедленного медицинского вмешательства. Несмотря на то, что Омикрон вызывает более мягкое течение заболевания, врачи допускают, что в некоторых случаях инфекция может стать очень тяжелой. Какие симптомы Омикрона опасны: Затрудненное дыхание Постоянная боль или давление в груди Запутанность сознания, дезориентация Неспособность проснуться или бодрствовать Бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей Характерными симптомами штамма Омикрон врачи называют сильную усталость, мышечные боли, перение в горле, сухой кашель. Как защититься от Омикрона Медики напоминают, что лучшей защитой от тяжелых форм любого штамма коронавируса остается вакцинация двумя дозами. Также обязательно ношение защитной маски в общественных местах, транспорте. Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сообщили, есть ли Омикрон в Украине. А также рассказывали о том, что Билл Гейтс сказал, когда завершится COVID-пандемия.