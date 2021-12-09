Из-за требований Европейского cоюза все новые машины в целях безопасности дорожного движения должны быть оборудованы дополнительными датчиками и опциями.

Как говорится в материале UBR, по этой причине новые автомобили, поступающие в Украину, могут подорожать на $500-700.

С 1 января 2022 года в Европейском cоюзе вступает в силу норма, обязывающая производителей оборудовать новые автомобили дополнительными датчиками – дождя, света, застегивания ремней безопасности задних пассажиров и др.

Так как Украина подписала соглашение с ЕС, обязавшись внедрить и у себя все европейские практики по безопасности дорожного движения, то указанные нормы должны были заработать и в нашей стране.

В свою очередь Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров инициировала перенос имплементации этих положений на 2025 год, заявил глава этой общественной организации Олег Назаренко. Иначе, спрогнозировал он, новые автомобили в Украине подорожали бы на 5-8% уже с Нового года.

По его словам, в дорогих автомобилях, как правило, предусмотрены указанные дополнительные функции, но в простых бюджетных авто – японских, корейских, китайских, французских – всего этого может и не быть.

Эксперт отметил, что в Украине не такой уровень благосостояния, как в Европе, к тому же в украинских правилах дорожного движения нет требования пристегиваться пассажирам на заднем сидении.

У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху«. Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

В Украине завершилась льготная растаможка автомобилей на иностранных номерах.