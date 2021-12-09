На сегодняшний день нет новых возможных дат проведения нормандской встречи на министерском уровне. Предварительные договоренности сорвала российская сторона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины во Франции Вадима Омельченко для издания "Неделя". По его словам, нормандский процесс заблокирован российской стороной. "Все уже было готово для саммита на уровне министров иностранных дел, но россияне в последний момент, как всегда, дерзко все сорвали, а потом еще и обнародовали дипломатическую переписку с французским и немецким министрами. Недопустим в дипломатии поступок. Украина свое отношение к этому шагу выразила. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день новых дат нет", — отметил Омельченко. Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров. До этого предполагалось, что встреча пройдет 11 ноября, но Россия отказалась участвовать в ней.