Охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. У пострадавшего диагностирован перелом руки.

Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.

У себя в Facebook он опубликовал видео избиения. На нем видно, как охранник бьет несколько раз дубинкой водителя автомобиля и требует убрать машину.

«Когда олени злоупотребляют властными полномочиями используют частную армию Кличко для обеспечения своего комфорта это понятно. Следующий шаг это когда въезд в больницу отдают в распоряжение «контуженого» с самодельными орудиями нападения», — написал адвокат.



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