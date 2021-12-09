Следователи Службы безопасности нашли тело убитого около пяти с половиной лет назад на трассе Киев — Житомир водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РБК-Украина.

Напомним, Тараса Познякова убили в апреле 2016 года, когда он на своем авто отправился из Львова в Киев и подвозил попутчиков. Согласно первоначальной версии следствия, его убили, чтобы завладеть машиной. Но теперь убийство могут переквалифицировать на заказное.

По словам источника, о возможном заказном характере убийства Познякова говорит то, что фигуранты дела бывшие бойцы «Правого сектора» Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп зарегистрировались на BlaBlaCar конце марта 2016 года перед самой поездкой. При этом они приобрели новые сим-карты и создали фейковый аккаунт на имя «Oksana Sadaeva».

Напомним, в 2019 году Киево-Святошинский райсуд Киевской области огласил приговор Дмитрию Голубу. Суд признал Голуба виновным в совершении умышленного убийства с целью наживы, а также в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством. Его приговорили к пожизненному заключению.

Второй фигурант этого дела — тоже бывший боец «Правого сектора» — Луан Кингисепп, который, по версии следствия и стрелял в Позднякова, погиб в 2019 году от взрыва гранаты в киевской квартире.

Перевозчик BlaBlaCar громко оскандалился, опубликовав карту Украины без Крыма в своей рекламе. Теперь в компании оправдываются, что это ошибка, и пытаются выяснить, откуда могла взяться эта реклама.