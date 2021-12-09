Скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) собирается в Украину с двумя концертами. При этом в СБУ говорят, въезд российскому артисту в страну уже не запрещен.

Об этом пишет Обозреватель.

Выступления анонсируют в Харькове и Киеве. Издание отмечает, что в столичном Stereo Plaza рэпер должен выступить 19 декабря, а в харьковском Дворце Спорта – двумя днями раньше.

В СБУ подтверждают, Вакуленко действительно нарушал украинское законодательство, посетив оккупированный Крым через российскую границу, но это было давно. Он получил запрет на въезд, который действовал три года. В течение этого периода новых действий в ущерб украинским национальным интересам Баста не совершал. Таким образом, ограничения против него не были продлены и теперь гастроли артиста в Украине – законны.

Отметим, в этом году Баста уже выступал в Украине. Летом он дал концерт в одесской клубе «Ибица».

