В США считают, что Украина имеет право использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.

Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, на этой неделе США отправят в Украину последнюю часть пакета военной помощи на 60 млн долларов. Кирби говорит, что в эту партию войдет стрелковое оружие и боеприпасы. Представитель Пентагона также заявил, что вся военная помощь может использоваться Украиной по своему усмотрению, но в целях самообороны:

«Мы ожидаем, что Javelin будут использоваться в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны».

Ранее сообщалось, что новая помощь США будет включать поставки Javelin Украине.