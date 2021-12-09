Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского юриста и политика Андрея Портнова. Он до 2014 года был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов США. В частности, Портнов попал в обновленный санкционный список по так называемому закону Магнитского. Кроме того, ограничения Минфина США распространяются на благотворительный фонд. "Закон Магнитского" дает полномочия президенту США вносить в список санкций иностранных граждан, виновных в коррупции, применении пыток, а также других нарушениях, направленных против правозащитников и разоблачающих незаконную деятельность. Портнова до 2014 года называли куратором судебной ветви власти в Украине, после Майдана он покинул страну. Фигурировал по нескольким уголовным делам, в 2018 году на него было заведено дело за государственную измену за якобы причастность к российской оккупации Крыма. Добился закрытия уголовных дел в судах. Он вернулся в Украину перед инаугурацией президента Владимира Зеленского.