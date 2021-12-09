Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы в третьем квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году стоимость выросла на 18,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата. По данным статистического ведомства, рост стоимости рабочей силы ускорился по сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда рост составил 13,5%. Больше всего возросла стоимость рабочей силы в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" — на 30,5% В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 14,9%, в строительстве – на 15,2%, в торговле – на 16,1%, на транспорте – 15,5%. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" рост составил 17,6%, "Информация и телекоммуникации" – 22,1%. В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 26,5%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 15,1%, "Здравоохранение" – 24,9%. В сфере "Временное размещение и организация питания" стоимость рабочей силы выросла на 22,0%. Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).