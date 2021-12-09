В Украине с 1 января 2022 повысят тарифы на доставку газа. Больше всего придется платить жителям Черновцов (2,568 грн за каждый куб). Также среди «дорогих» городов оказались Николаев и Харьков.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Для «Черновцыгаз» доставка может подорожать с 2,136 до 2,568 грн за куб. Для «Николаевгаз» и «Харьковгаз» с 2,148 до 2,388 грн.

Абонплата – фиксированная сумма, которую платим ежемесячно. Ее размер зависит всего от двух показателей: усредненное потребление газа и тариф. Потребление газа учитывают за «газовый год» (с октября по октябрь). Весь объем делят на 12 месяцев. Полученная цифра умножается на тариф облгаза – столько и нужно платить ежемесячно.

Плата за доставку газа позволяет разделить поставщика и продавца. Так, облгаз содержит инфраструктуру и обеспечивает подачу голубого топлива. А вот само голубое топливо можно покупать у любого поставщика: от «Нафтогаза» и облгазсбыта до небольших частных компаний.

Все они предлагают разные тарифы, поэтому выбирать по какой цене платить за голубое топливо можно самостоятельно. На доставку газа также приходится тратить голубое топливо на технические потребности. Кроме того, нужно повышать зарплаты сотрудникам, проводить ремонты и т.д.

В обнародованном Министерством экономики консенсус-прогнозе обнародованы данные о росте тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду 11%, на электроэнергию 0%, на газ 13%.

Украина — страна с самым дешевым интернетом в мире, но вскоре ситуация может измениться. Эксперты прогнозируют новое подорожание тарифов.

В период с сентября 2021 до сентября 2022 года потребительская корзина вырастет в цене на 22-25%.