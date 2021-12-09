На следующей неделе в приложении «Дія» запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут получить так называемую «тысячу за вакцинацию» от COVID-19. Начисление денег начнется с 19 декабря.

Соответствующее заявление в ходе заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат:

«На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение «Дія». И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации».

Для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Потратить деньги можно будет на билеты в кино, на поезда, самолеты и так далее.

На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Этим уже пользуются мошенники, которые пытаются выманить номера банковских карт. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий