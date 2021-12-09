Святошинский районный суд Киева оштрафовал женщину за проезд в междугородней маршрутке без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в решении суда от 2 декабря.

Пассажирка 26 октября ехала из Киева в Житомир микроавтобусе межобластного сообщения без отрицательного ПЦР-теста и COVID-сертификата.

Во время проверки патрульные составили на женщину административный протокол. На суд она не явилась. Судья, исследовав видеозапись с камер полиции, установила, что женщина не согласна с установленными правилами перевозок. Ее признали виновной и обязали уплатить 17 тысяч гривен штрафа и 454 гривен судебного сбора.

Накануне мы сообщали, что Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина мужчину, который находился в центре Львова без документов, которые могли удостоверить его личность. Его оштрафовали на 17 000 гривен.

Кабинет Министров ужесточил карантинные правила. В первую очередь, это коснется невакцинированных граждан.