Кабинет министров одобрил два проекта законов об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, публичное отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя. Документы будут направлены в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За публичное отрицание агрессии и оккупации, а также попыток Российской Федерации легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины будут налагать штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание — от 34 до 51 тысячи гривен.

Субъектами правонарушений в этой статье являются «национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица».

Согласно проекту закона, под публичным отрицанием вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более одной личности, в котором выражается любое письменное указание и/или графическое изображение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины.

Такое публичное отрицание реализуется, в основном, но не исключительно, путем опубликования в печати, передачи по радио, телевидению или с использованием других средств массовой информации, распространения в Интернете или с использованием иных средств телекоммуникационной связи, сообщения в публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, лозунгов, иных произведений, а также распространение листовок или других печатных материалов.

Под публичным отрицанием попыток Российской Федерации легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более одной личности, в котором выражается любое письменное отрицание действий Российской Федерации и ее должностных лиц, в том числе в сфере внешних сношений, по приданию юридической силы нормативно-правовым актам и документам, выданным органами власти Российской Федерации, в отношении временно оккупированной территории после 20 февраля 2014 года.

«Публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины признается надругательством над жертвами развязанной Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, унижением достоинства Украинского народа, является противоправным и влечет установленные законом правовые последствия», — говорится в проекте изменений к закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Associated Press сообщает, что США могут давить на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. Речь идет о контроле здравоохранения, полиции и школ.

Представитель Пентагона Джон Кирби считает, что Украина имеет право использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.