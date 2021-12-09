25-летняя звезда фильмов "Дюна", "Человек-паук" и сериала "Эйфория" Зендая снялась в новой фотосессии для Interview Magazine. Актриса примерила массу ярких образов и дала откровенное интервью. Звезда, недавно ставшая титулованной и наиболее влиятельной модной иконой, демонстрирует яркие наряды на основе вещей Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Loewe, Miu Miu, Prada и других домов. Эксцентричны и эффектны, они передают свободолюбивый дух героини и ее любовь к перевоплощениям. По словам девушки, из-за своих персонажей она хочет помочь людям открыться и ощутить поддержку. А в будущем Зендая мечтает стать режиссером.

Зендая в новой съемке (фото: instagram.com/interviewmag) "У меня не всегда есть план. Я никогда не думала: "Я должна сделать это до сих пор, и я хочу сделать это к тому времени". Я просто хочу делать то, что делает меня счастливой, приносит радость и удовлетворяет меня как творческую личность как человека. Так что если однажды моя карьера вернет в другое русло, я позволю себе это сделать. Меня возбуждает мысль о том, чтобы попытаться стать режиссером в будущем. Вот почему я так много на съемках. Когда меня нет в кадре, я тут же стараюсь учиться. Я обхожу и спрашиваю у членов нашей команды: "Что вы делаете сегодня? Вы можете мне это объяснить?", — делится актриса.

Девушка мечтает стать режиссером (фото: instagram.com/interviewmag) "Надеюсь, что однажды я смогу создать то, что хочу… Например, простую историю любви двух черных девушек. Я не хочу, чтобы она основывалась ни на чем, кроме простой истории о том, как два человека влюбляются друг в друга, и все. Что-то простое и красивое, что оставляет вас счастливым и любящим самого себя". Раньше мы писали о самых стильных выходах Зендаи и ее парня Тома Холланда.