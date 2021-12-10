Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета. Отмечается, что 13 декабря главы МИД Евросоюза осудят отношения ЕС и Африки. Среди тем общая ситуация на континенте, безопасность и демография. Кроме того, в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной. Кроме этого, министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане. Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли нападать на Украину. Напомним, президент США Джо Байден исключил привлечение американской армии для противодействия вторжению России в Украину.