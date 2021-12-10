Пирог с мандаринами – прекрасное решение для того, чтобы скрасить зимние вечера дома. Попытайтесь и вы приготовить, тем более этот бисквит делается очень просто. Главное правило – хорошо взбить яйца и затем постепенно ввести муку. Рецепт выпечки Instagram участник МастерШеф Николай Люлько. Ингредиенты Для теста: Яйца 220 г Сахар 140 г Мука 120 г Ванильный сахар 10 г Для начинки: 7 мандарина большого размера Пошаговый рецепт приготовления Подготовьте форму и пергамент, чтобы постелить в нее. Очистите мандарины и разрежьте их пополам. Если есть косточки – удалите их. Мандарины выложите на пергамент. Далее приготовьте тесто. Взбейте миксером или в комбайне хорошее яйца, добавьте сахар и постепенно муку. Затем залейте тестом мандарины. 6 Поставьте форму с тестом в духовку на 180 градусов. Время выпекания примерно 40 минут, но зависит от духовки. Проверяйте готовность пирога палочкой. Когда пирог будет готов, переверните его мандаринами вверх. Приятного аппетита! Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Люлько (@nikolay_lyulko) Читайте также, как приготовить удивительный шоколадный десерт дома.