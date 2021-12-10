В медицинское учреждение обращались с желанием вакцинироваться с поддельным сертификатом, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. В Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный COVID-документ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Впрочем, по его словам, во избежание наказания к этим людям выдвигается принципиальное условие — они должны добровольно признаться в совершенном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.

Ляшко озвучил алгоритм действий, если человек, имеющий поддельный документ о вакцинации, хочет получить прививку от COVID-19: обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации, врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у лица фейкового документа, работники Национальной полиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

"Как участник уголовного производства лицо должно давать свидетельства об источнике получения им поддельного СOVID-документа и своим поведением всячески содействовать в раскрытии преступления", — уточнил Ляшко.

При этом следует отметить, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее определение суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, ранее купившей документ, уточнил министр.

Кого точно не коснется освобождения от уголовной ответственности – лиц, выступавших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.