Кабинет министров Украины утвердил список кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Это бизнес в области культуры, перевозок и спорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина. В частности, правительство утвердило перечень MCC-кодов, присваиваемых банком, для бизнеса в программе "Поддержка": Культура — 5942, 7832, 7922, 7929, 7991 Пассажирский внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом — 4112 Физическая культура и спорт — 4511, 7941, 7996 Напомним, ранее РБК-Украина опубликовала инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию. Также первая авиакомпания объявила об участии в программе.