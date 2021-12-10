Известная супружеская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов много работают, но при этом успевают уделить время своим сыновьям Ивану и Даниле. После возвращения домой после очередных съемок звезда программы "Светская жизнь" вместе с мужем устроили веселый домашний концерт для детей. Забавное видео, снятое ее средним сыном Иваном, Катя опубликовала на своей странице в Instagram. Так, в ролике Осадчая играет на укулеле, а Горбунов поет украинскую народную песню "Несет Галя воду" и играет на гитаре. При этом Катя предстала в элегантном черном костюме с большим белым бантом спереди, красивой прической и ярким макияжем. Юрий же был в милой домашней одежде – шортах, футболке и носках. "Пришла мама с работы. На вокале Юрий Горбунов, за камерой Горбунов Иван", – подписала видео теледива. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Поклонники и звездные коллеги пары с восхищением отреагировали на забавное видео. Даша Астафьева даже пошутила, что поставит его себе на звонок телефона. Ради этого следует жить! Когда тебя ждут, любят и когда твоя душа поет. Ценные моменты СЕМЬИ Катя, которая у вас замечательная семья, вы так красивы, счастливы, молоды Супер, молодцы, один позитив! Ой, класс. Вы супер, вообще очень прекрасная семья Вы круты! Подняли настроение! Супер дуэт Моменты счастья!!! Какие молодцы Прекраснее нельзя вообразить Какая замечательная семья! Таланты они повсюду таланты Очень положительно! Ранее Горбунов нежно обратился к Осадчей в особый день, а она совершила интересное признание о личном.