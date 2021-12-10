Известная супружеская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов много работают, но при этом успевают уделить время своим сыновьям Ивану и Даниле. После возвращения домой после очередных съемок звезда программы "Светская жизнь" вместе с мужем устроили веселый домашний концерт для детей. Забавное видео, снятое ее средним сыном Иваном, Катя опубликовала на своей странице в Instagram. Так, в ролике Осадчая играет на укулеле, а Горбунов поет украинскую народную песню "Несет Галя воду" и играет на гитаре. При этом Катя предстала в элегантном черном костюме с большим белым бантом спереди, красивой прической и ярким макияжем. Юрий же был в милой домашней одежде – шортах, футболке и носках. "Пришла мама с работы. На вокале Юрий Горбунов, за камерой Горбунов Иван", – подписала видео теледива. Просмотреть эту публикацию в Instagram