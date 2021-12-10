В декабре 2021 года киевляне получат платежки за тепло и горячую воду нового формата. В платежках появятся новые строчки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго". Как отмечается в сообщении, нововведение о плате за абонентское обслуживание предусмотрено законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жильцы платили в виде взносов, то теперь это включено в плату за абонентское обслуживание. Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры – 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды. Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов будут отображаться такие составляющие потребления тепловой энергии как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут выделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом. Кроме того, у части клиентов появится строчка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие или равные нулю. Новая строка отображает минимальную часть среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом. Платежки за ноябрь клиенты "Киевтеплоэнерго" получат в декабре. Как и в прошлом месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются постоянными. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (по НДС), отметили в пресс-службе. Напомним, в начале декабря 2021 наиболее вероятными украинцы считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).